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بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا»

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بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا»

التحرير

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نجح فريق هوفنهايم، في تحقيق الفوز على بايرن ميونيخ، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينمها اليوم، على ملعب راين نيكار، ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من البوندسليجا. 

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب أندريج كراماريتش، في الدقيقة الـ21 من عمر المباراة. 

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وبهذا الفوز تمكن فريق هوفنهايم من الصعود إلى المركز الـ3 في جدول المسابقة، برصيد 51 نقطة، ليتفوق على بروسيا دورتموند الذي جاء في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة. 

وتوقف رصيد العملاق البافاري عند النقطة الـ65، لكنه لا يزال يحتفظ بصدراة جدول المسابقة، بفارق 13 نقطة عن وصيفه لايبزيج. 

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التحرير

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