رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو

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فاز فريق روما، على نظيره لاتسيو، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت بينمها، مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب الأوليمبيكو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

سجل لاتسيو في الدقيقة الـ37 عن طريق اللاعب سيرجي ميلينكوفيتش، ليعادل روما النتيجة في الدقيقة الـ44 عن طريق ستيفان شعراوي، ثم يتقدم لاتسيو عن طريق شيرو ايموبيلي في الدقيقة الـ56، ليعود محمد صلاح في الدقيقة الـ66 ويحرز هدف التعادل، ويعزز صلاح النتيجة في الدقيقة الـ90 ويحرز الهدف الثالث للذئاب.

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ويهذا الفوز يودع روما البطولة، بعد أن انتهى لقاء الذهاب، بفوز فريق لاتسيو بهدفين دون رد، لتصبح النتيجة الإجمالية للمبارتين 4-3.