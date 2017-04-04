إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة»

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واصل السلطان إبراهيموفيتش نجم فريق مانشستر يونايتد، تصريحاته المثيرة، إذ يرى أنه لا يمكن مقارنته بباقي البشر.

وقال إبرا، في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية، نقلًا عن قناة "BT Sport" الإنجليزية: "لقد جئت إلى مانشستر يونايتد وأنا أبلغ من العمر 35 عامًا، كان الجميع يعتقد أنني سأجلس على كرسي متحرك، أنظر ما حدث، الأسد ما زال على قيد الحياة".

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وعندما طُلب منه اختيار أفضل مهاجم في الدوري، قال إبرا: "بالنسبة لي أحب المهاجم الذي يُحدث فرقًا، أشعر أن لوكاكو قوي، أجويرو جيد، لماذا لم أُذكر نفسي؟ الأسود لا تقارن بالبشر".

وانتقل اللاعب السويدي إلى الأولد ترافورد قادمًا من فريق باريس سان جيرمان في الصيف الماضي وسجل 15 هدفًا في الدوري الإنجليزي حتى الآن.