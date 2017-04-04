عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

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أثنى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على قرار الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتصنيف مصر ضمن الدول الآمنة ووضعها بالخريطة الخضراء وإصدار نصائحها لمواطني الولايات المتحدة بزيارة مصر.

قال عابد، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن القرار انعكاس واضح وصريح للنتائج الإيجابية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للولايات المتحدة، كما يعد هذا القرار بمثابة طويا لصفحة العداء غير المبرر الذي كانت تمارسه إدارة أوباما السابقة تجاه الدولة والشعب المصري.

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وأشار إلى أن اللجنة تثمن هذه الخطوة من جانب الخارجية الأمريكية وتأمل أن تحذو دوائر صنع القرار ودوائر صنع السياسية في الولايات المتحدة حذو السياسة الجديدة للخارجية الأمريكية، وأن تتعامل بموضوعية مع قضايا الدولة المصرية، وأن تتجرد من هوى المصالح الضيقة وتنحاز لمصالح الشعبين المصري والأمريكي.