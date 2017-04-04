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«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو

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«المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو «المحافظين» يطالب «النقل» بتوضيح حقيقة صرف الأرباح السنوية للعاملين بالمترو

التحرير

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طالب حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، وزير النقل، بتوضيح حقيقة تضارب أرقام إيرادات مترو الأنفاق، وحقيقة صرف 6 أشهر كأرباح سنوية للعاملين عن عام 2016، بالرغم من لجوء مؤخرًا لرفع سعر تذكرة المترو نظرًا للخسائر.

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وأضاف الحزب، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه بحسب تصريحات وزير النقل ومسؤولي مترو الأنفاق، فإن المترو ينقل يوميًا حوالي 3 ملايين راكب ما يعني أنه كان من المفترض أن يحقق دخل سنوي يتجاوز المليار جنيه فضلًا عن الإعلانات، بينما التقارير الرسمية تقدر عائدات المترو بقرابة 716 مليون جنيه سنويًا، في حين تبلغ المصروفات 900 مليون سنويًا، وهي جميعها أرقام لابد من إيضاحها للرأي العام.
 

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التحرير

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