محافظ القليوبية لـ«نقيب الصحفيين»: «تمنيت أن تفوز بالانتخابات واستجاب الله لدعائي»

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن الصحافة تواجه تحديات خطيرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، تتطلب التكاتف ووحدة الصف وإعلاء مصلحة الوطن على أي مطلب شخصي، وأي قيادة ناجحة في الفترة الحالية تتطلب أن يكون لديها الرؤية والإصرار لذا بدأت العمل من أول لحظة دخلت فيها مكتبي.

وأشار نقيب الصحفيين، خلال احتفال أقيم بمكتبة مصر العامة ببنها، بمناسبة فوزه بمقعد النقيب، باعتباره أحد أبناء المحافظة، إلى أن معركة الانتخابات الأخيرة الأصعب في تاريخ النقابة لما شهدته من عمليات استقطاب وشائعات من بعض التيارات بهدف شق الصف وإقحام النقابة في معارك ليست طرفا فيه.

ووجه سلامة، الشكر، لرئيس الوزراء ووزير الشباب لاستجابتهما لمطالب الصحفيين وإبداء التعاون الكامل، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد عددا كبيرا من اللقاءات في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي بدأ يتحقق فعليا على أرض الواقع.

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وطالب سلامة، المسؤولين بألا ينظروا للصحافة باعتبارها تمثل صداعا لهم، وإنما لكشف الحقيقة ومساندة الدولة والصالح العام وليس أداة هدم أو معول ضده أو رصد السلبيات فقط.

من جانبه، أكد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أن الصحافة والإعلام يعدان شريكا أساسيا في بناء مصر وتقدمها وأن الدعم الإعلامي يعد ذخيرة للمسئول تساعده على تعظيم الإيجابيات وحل المشكلات.

وأضاف: "مش هينفع تعديل المسار من غير الصحافة، وأرحب بالنقد الهادف والبناء"، موجها حديثه لنقيب الصحفيين "تمنيت من الله خلال الانتخابات أنك تنجح واستجاب لدعائي".