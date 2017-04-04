مختار جمعة يعاقب مدير "أوقاف القليوبية" لتقصيرهم في العمل

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خصم 3 أشهر بدل تحسين من كل من الشيخ محمود أبو حبسة مدير مديرية القليوبية، والشيخ موسى حسن موسى مدير إدارة قليوب، والشيخ عامر عبد الحميد عبد ربه مفتش منطقة طنان بقليوب؛ لتقصيرهم في العمل والمتابعة، مع إنهاء عمل المفتش وإعادته إمامًا من تاريخه، بسبب التقصير في العمل.

وألغى وزير الأوقاف ترخيص المحفظ إبراهيم محمد عبد الحميد النقيب مع منعه من التحفيظ بأي مسجد من مساجد محافظة القليوبية.​