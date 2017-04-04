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الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق

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الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق الشرطة تعيد طفلين سودانيين إلى والدتهما بمترو الأنفاق

مصراوي Masrawy

محطة أحمد عرابي

كتب - فتحى عمر وسامح غيث:

تمكن ضباط شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، من إعادة طفلين يحملان الجنسية السودانية لوالدتهما بمحطة أحمد عرابي لمترو الأنفاق.

تلقى قسم شرطة سادس مترو الأنفاق بلاغا من سيدة تحمل الجنسية السودانية، بفقدها نجليها 5، 10 أعوام بمحطة جمال عبد الناصر اتجاه المرج أثناء غلق أبواب المترو.

تم نشر أوصاف الطفلين بمحطات المترو، وعثرت الخدمات الأمنية بمحطة جمال عبد الناصر على الطفلين، وتم إحضارهما إلى مقر القسم بمحطة السادات، وتسليمهما لوالدتهما.

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