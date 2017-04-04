وفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي

كتب - علاء عمران:

‏‫لفظ محتجز أنفاسه الأخيرة داخل قسم شرطة المعادي، اليوم الثلاثاء؛ إثر إصابته بأزمة قلبية، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

كان اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بوفاة محتجز داخل قسم شرطة المعادي، سبق اتهامه في قضية (رشوة) إبان عمله بحي الإسكان التابع لمحافظة القاهرة.

وأجرت النيابة العامة معاينة للجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم.