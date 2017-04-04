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مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت

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مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت مقتل وإصابة 11 عراقيًا في هجوم مسلح في تكريت

مصراوي Masrawy

هجوم مسلح في تكريت

تكريت - (د ب ا):

قالت الشرطة العراقية، مساء الثلاثاء، إن مسلحين فتحوا النار على نقطة تفتيش وهاجموا منزلا وأطلقوا الرصاص في أحد أحياء مدينة تكريت، مما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين على مسافة 170 كيلومترا شمالي بغداد.

وأبلغت مصادر في قيادة شرطة تكريت وكالة الأنباء الألمانية أن مسلحين أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي على قوات الشرطة في نقطة تفتيش، ومدنيين عند المدخل الجنوبي في حي الزهور في مدينة تكريت مما تسبب بمقتل مدني وشرطي وإصابة ثمانية أشخاص بينهم عناصر بالشرطة".

وأوضحت المصادر "أن المسلحين اقتحموا منزل الرائد حقي الدبس مسؤول وحدة الكلاب البوليسية في شرطة تكريت وأطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا في الحال.

وبعد مطاردة القوات العراقية المسلحين تحصنوا في مبنى، فيما فرضت القوات العراقية طوقا حولهم وتعتزم اقتحام المبنى في حين فرضت قوات أخرى إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاتساع رقعة العنف".

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