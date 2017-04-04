وزارة الطاقة اﻷردنية: ﻻ مخاوف من إشعاعات مفاعل ديمونا

عمان - (أ ش أ):

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اﻷردنية، إنه ﻻ مخاوف على اﻷردن من اﻹشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونا اﻹسرائيلي.

وأوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية اﻷردني إبراهيم سيف في رده على أسئلة النواب أمام جلسة رقابية بمجلس النواب اﻷردني، الثلاثاء، حول أثر الإشعاعات المنبعثة من مفاعل ديمونا على المملكة "إننا ليست لدينا أية مخاوف بهذا الخصوص"، مشيرا إلى أن هناك أجهزة رصد حديثة في المملكة لرصد أي إشعاع.

وأكد سيف، أن الأردن يتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال للمساعدة من الناحية الفنية.

يُذكر أن مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي، بُني عام 1958 في صحراء النقب بمساعدة فرنسية، وبدأ بالعمل بين عامي 1962 و1964.

وتحدثت تقارير إعلامية حول تقادم المفاعل والعيوب الفنية الخطيرة بهيكله الداخلي والخارجي، والتي من شأنها أن تعرض حياة المنطقة المحيطة به للخطر.

ويُشار إلى أن إسرائيل لم توقع حتى اﻵن على اتفاقية منع انتشار السلاح النووي.