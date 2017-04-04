السفير المصري يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية في أرمينيا



القاهرة - (أ ش أ):

قام السفير المصري لدى جمهورية أرمينيا طارق معاطي، بالمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية بناء على دعوة من وزارة الخارجية الأرمينية وفي إطار علاقات الصداقة التاريخية الممتازة بين البلدين.

وذكرت الخارجية - فى بيان صحفي، الثلاثاء، أن السفير قام بالتنسيق مع السلطات الأرمينية بتفقد عدد من اللجان ولقاء رؤساء الدوائر الانتخابية، والذين قاموا باطلاعه على مسار العملية الانتخابية والتي تجري لأول مرة بالطريقة الإلكترونية بإدخال بيانات الناخب وأخذ بصمته إلكترونيًا.

وأشاد السفير معاطي بمسار الانتخابات في أرمينيا،مؤكداً أنه لمس عن قرب شفافية ونزاهة هذه الانتخابات، معرباً عن أمله بكل التقدم والازدهار لأرمينيا وشعبها الصديق.

وأشار معاطي إلى الدور الكبير الذي قامت به الجالية الأرمينية ولا زالت في الإسهام في مختلف أوجه الحياة في مصر وخاصة على الصعيد الثقافي.

يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري وفقاً للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها عام 2015، وتعطي صلاحيات أوسع للبرلمان تمهيداً للتحول التام إلى النظام البرلماني بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي سيرج ساركسيان في أبريل من العام المقبل 2018.