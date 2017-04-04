«كوليبالي» يتسبب في حيرة حسام البدري

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يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، الاعتماد على الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم القلعة الحمراء، في مباراة بتروجيت المُقبلة، بالدوري العام.

تألق "كوليبالي" في مباراة الداخلية، بإحراز هدفين، وظهوره بشكل متميز في ودية منوف وإحرازه هدفين أيضًا، حيث فاجئ الإيفواري الجهاز الفني بإدائه، ودخل في الحسابات بشكل كبير.

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ويُفاضل حسام البدري، المدير الفني للفريق، بين الثنائي عمرو جمال وكوليبالي، حيث يحسم القرار النهائي عقب مران الفريق، عصر غد، الأربعاء.

ويستعد الأهلي، لمواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الممتاز.