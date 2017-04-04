أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

Google+ Print
فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي سيف زاهر، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، أدى دوره خلال الفترة الماضية على أكمل وجه في كل الاتجاهات، رغم الحرب التي تعرض لها.

وأضاف «زاهر» خلال حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه على قناة «on sport»، أنه التقى في أكثر من مرة مع «طاهر» ويشهد أنه ومجلسه حافظوا على مباديء النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ما فعله الرئيس الحالي من انجازات يُدون في كتب.

وتابع، أن «طاهر»، حينما يُسأل عن مجالس إداراة القلعة الحمراء السابقة، يتحدث بكل احترام، في مشهد هو الأروع لمجلسه، متمًا «طاهر ومجلسه هما اللي اتمسكوا بمبادئ النادي الأهلي».

شاهد أيضا

واستكمل، أن تصريحات المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأحمر، بقوله «لا تعليق»، حينما تم سؤاله عن محمود طاهر، مؤكدًا أنها كانت قاسية، وبخاصة أن الأخير يتحدث دائمًا بكل احترام: «هل هذه مبادئ الأهلي، أم ما فعله طاهر هو مبادئ الأهلي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»

فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم»