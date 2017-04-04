فيديو| سيف زاهر: إنجازات محمود طاهر تُدون في كتب.. وحسن حمدي كان قاسيا

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قال الإعلامي سيف زاهر، إن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، أدى دوره خلال الفترة الماضية على أكمل وجه في كل الاتجاهات، رغم الحرب التي تعرض لها.

وأضاف «زاهر» خلال حلقة، اليوم الثلاثاء، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه على قناة «on sport»، أنه التقى في أكثر من مرة مع «طاهر» ويشهد أنه ومجلسه حافظوا على مباديء النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ما فعله الرئيس الحالي من انجازات يُدون في كتب.

وتابع، أن «طاهر»، حينما يُسأل عن مجالس إداراة القلعة الحمراء السابقة، يتحدث بكل احترام، في مشهد هو الأروع لمجلسه، متمًا «طاهر ومجلسه هما اللي اتمسكوا بمبادئ النادي الأهلي».

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واستكمل، أن تصريحات المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأحمر، بقوله «لا تعليق»، حينما تم سؤاله عن محمود طاهر، مؤكدًا أنها كانت قاسية، وبخاصة أن الأخير يتحدث دائمًا بكل احترام: «هل هذه مبادئ الأهلي، أم ما فعله طاهر هو مبادئ الأهلي».