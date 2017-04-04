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أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط

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أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط أمن أسيوط ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بمنفلوط

مصراوي Masrawy

مديرية أمن أسيوط

أسيوط - أ ش أ:

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع لجنة المصالحات العرفية في إنهاء خصومة ثأرية، نشبت منذ 3 أعوام بسبب خلافات مالية، بين عائلتي "أبو هريرة" و"بدوى" ببندر مركز منفلوط، وذلك بتقديم الكفن.

وقال اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الجلسة عقدت بمركز شباب حي السلام دائرة المركز بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي والأمن العام وأعضاء لجنة المصالحات ورجال الدين وأفراد العائلتين وحوالي 500 شخص من أهالي القرية والقرى المجاورة.

بدأت مظاهر الصلح بقيام بيت "أبو هريرة" بتقديم رمز العفو "الكفن" لعائلة "بدوي"، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي بينهما وأقسموا على الصفح والعفو عما سلف وعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى.​

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