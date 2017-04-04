استئصال ناجح لورم وزنه 5ر2 كجم من صدر مريض بمستشفى جامعة المنوفية

شبين الكوم - أ ش أ:

نجح أطباء قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية في إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم يبلغ وزنه 5ر2 كجم يملأ تجويف الصدر الأيمن للمريض وإنهاء معاناته بعد رحلة طويلة من الألم.

وقال الدكتور أحمد جمال، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بشبين الكوم، في تصريح اليوم الأربعاء، إن المريض أجرى الفحص بالعيادة الخارجية لقسم القلب، وكان يشكو من صعوبة في التنفس وتورم بالمفاصل وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وأشعة مقطعية أكدت وجود ورم بتجويف الصدر الأيمن للمريض يبلغ حجمه 20 سم × 25 سم و تم إدخاله القسم الداخلي لقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي.

وأضاف أن الطاقم الطبي نجح في إجراء الجراحة العاجلة لاستئصال الورم، مشيرا إلى أن فريق الجراحة والتخدير ضم الدكتور محمد الحاج علي والدكتور أحمد حاتم من قسم جراحة القلب و الصدر والدكتورة رباب حبيب والدكتورة أمل جودة من قسم التخدير.​