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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح، وإثبات نفسك وكفاءتك في ما تقدم عليه

عاطفياً: لا تضغط على الشريك وكن أكثر مرونة، تطورات كثيرة في العلاقة، وهذا يكون في مصلحتك ويرتد إيجاباً على العلاقة

صحياً: اهتم بصحتك بشكل أفضل، لأن الأمور السيئة وصلت إلى وضع صعب

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

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