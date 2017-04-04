فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

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انتقد الإعلامي عزمي مجاهد، حالة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية الفترة الآخيرة، قائلًا: "طبق السلطة بقى محتاج قرض عشان نعمله".

وأضاف مجاهد، خلال برنامج "الملف"، المذاع على قناة "العاصمة" : "كيلو الطماطم وصل إلى 15 جنيه، والخيار 10 جنيهات، وكيلو الليمون وصل 8 جنيهات، الأسعار بتضرب في السماء، والرئيس بره مصر، ووزير الزراعة قاعد بيعمل إيه، هو مسئول عن الزراعة ولا إيه؟".

وتابع: "وزير الزراعة بيوزع أراضي بس ولا إيه، ما تلم الناس وتشوف المحاصيل ومين بياخدها بسعر الجملة عشان يعطش السوق، مش كل الموضوع وزارة تموين بس، كل يوم فيه فتوى".

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وخاطب مجاهد المسئولين: "يا وزير زراعة يا وزير مالية انت بتاخد ضرائب على الأسعار، ولا ده سوق مفتوح لأي حاجه؟، إنتوا في غيبوبة ومش حاسين بالناس ولا إيه".