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لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف

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لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف لإصدار قرار ندب «منعدم».. خصم 10 أيام من مسؤولين بالأوقاف

التحرير

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بخصم عشرة أيام من رئيس قسم التعيينات، وبالمثل من مدير إدارة التوظيف، وخمسة أيام من مدير عام شئون العاملين السابق، بعد انتهاء التحقيق فى واقعة صدور قرار ندب منعدم دون تدقيق واستيفاء الإجراءات اللازمة.

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وشدد الوزير، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن يقوم كل مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع، بالمراجعة والتأكد من سلامة الإجراءات فى كل ما يخصه أو يوقع عليه، مع تحمل الكل مسئولية الخطأ سواء من حيث عدم الصحة أو عدم التدقيق أو عدم المراجعة، ويتولى كل رئيس قطاع مهامه كاملة.

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التحرير

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