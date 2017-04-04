فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض بهذه الحفاوة، صفعة قوية تلقتها جماعة الإخوان، معقبًا: "جالهم حالة سعار هما واللي بيدفعولهم في وسائل الإعلام الأجنبية مثل نيويورك تايمز".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت تدعم جماعة الإخوان، ولذلك كانت تأخذ موقف عدائي من السيسي، ولم توجه دعوة له لزيارة واشنطن".

شاهد أيضا

وتابع: "أوباما كان يحارب مصر اقتصاديًا، وأوقف صفقة المساعدات العسكرية لبلادنا، فضلًا عن وقف مناورات النجم الساطع"، منوهًا بأن هناك أشخاصا أصيبوا بالحزن بسبب حفاوة استقبال السيسي في الولايات المتحدة.