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فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»

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فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي» فيديو| موسى: «الإخوان جالهم سعار بعد لقاء ترامب والسيسي»

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح  في البيت الأبيض بهذه الحفاوة، صفعة قوية تلقتها جماعة الإخوان، معقبًا: "جالهم حالة سعار هما واللي بيدفعولهم في وسائل الإعلام الأجنبية مثل نيويورك تايمز".

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت تدعم جماعة الإخوان، ولذلك كانت تأخذ موقف عدائي من السيسي، ولم توجه دعوة له لزيارة واشنطن".

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وتابع: "أوباما كان يحارب اقتصاديًا، وأوقف  صفقة المساعدات العسكرية لبلادنا، فضلًا عن وقف مناورات النجم الساطع"، منوهًا بأن هناك أشخاصا أصيبوا بالحزن بسبب حفاوة استقبال السيسي في الولايات المتحدة.

 

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التحرير

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