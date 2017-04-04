«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017

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عقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العامة لشركة النصر للملاحات، اجتماعًَا لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل 2017-2018، وذلك برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة الكيماوية والعضو المنتدب.

وتم استعراض المؤشرات المالية العام المالى المقبل، ومنها استهداف بيع 516 ألف طن بقيمة 143.8 مليون جنيه.

وقالت المهندسة سامية زين الدين، إن الشركة حققت العام الماضى مبيعات بلغت 127.5 مليون جنيه لكمية 597 ألف طن، وأضافت أن المستهدف بيعه العام الحالى 673 ألف طن بقيمة 138 مليون جنيه.

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وقالت، إ ن الشركة تستهدف تحقيق 16.2 مليون جنيه أرباح العام المقبل، علاوة على صادرات تقدر بـ29.2 مليون جنيه كما قررت الجمعية العامة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال أقرب جمعية عامة بناء على ترشيحات مجلس إدارة الشركة القابضة، وتم تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، فى إعادة التشكيل.

وقررت الجمعية اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017-2018، بتحقيق أرباح تبلغ 16.3 مليون جنيه.

وأكدت الجمعية العامة خلال انعقادها أهمية تنشيط المبيعات وعمليات التصدير والاستغلال الأمثل للأصول.