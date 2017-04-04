أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017

Google+ Print
«النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017 «النصر للملاحات» تستهدف مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه خلال 2016 - 2017

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العامة لشركة النصر للملاحات، اجتماعًَا لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالى المقبل 2017-2018، وذلك برئاسة السفير ياسر النجار رئيس الشركة القابضة الكيماوية والعضو المنتدب.

وتم استعراض المؤشرات المالية العام المالى المقبل، ومنها استهداف بيع 516 ألف طن بقيمة 143.8 مليون جنيه.

وقالت المهندسة سامية زين الدين، إن الشركة حققت العام الماضى مبيعات بلغت 127.5 مليون جنيه لكمية 597 ألف طن، وأضافت أن المستهدف بيعه العام الحالى 673 ألف طن بقيمة 138 مليون جنيه.

شاهد أيضا

وقالت، إ ن الشركة تستهدف تحقيق 16.2 مليون جنيه أرباح العام المقبل، علاوة على صادرات تقدر بـ29.2 مليون جنيه كما قررت الجمعية العامة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة خلال أقرب جمعية عامة بناء على ترشيحات مجلس إدارة الشركة القابضة، وتم تفويض السفير ياسر النجار رئيس الجمعية العامة، فى إعادة التشكيل.

وقررت الجمعية اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017-2018، بتحقيق أرباح تبلغ 16.3 مليون جنيه.

وأكدت الجمعية العامة خلال انعقادها أهمية تنشيط المبيعات وعمليات التصدير والاستغلال الأمثل للأصول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا