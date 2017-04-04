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«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة

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«الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة «الوفد»: لقاء السيسي وترامب سينعكس على تسوية أزمات المنطقة

التحرير

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أشاد حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، بزيارة الرئيس عبد الفتاح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي التقى خلالها نظيره الأمريكي دونالد ، مؤكدًا أن اللقاء عكس قدر التوافق والتفاهم والتقدير لمكانة الإقليمية والدولية، ودورها الكبير في مواجهة الإرهاب.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك الزيارة نقطة تحول في العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، بعد تولي "ترامب" السلطة، وبعد سنوات من التوجه الأمريكي المضاد للمصالح المصرية، ودعم الإدارة السابقة لجماعات الإرهاب في مصر، مؤكدًا أن نجاح الزيارة وتصريحات الرئيس الأمريكي، وحفاوة الاستقبال لـ"السيسي" سيكون لها أثر كبير على مستقبل علاقات البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأيضاً في مواجهة الإرهاب الذي أصبح عابراً لكافة الحدود، وسيكون لها انعكاس إيجابي على الصراع العربي الإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين.

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وأوضح الوفد، أن قوة وسلامة واستقرار العلاقات بين البلدين، سيكون له انعكاس كبير على المنطقة كلها، وأثر إيجابي في تسوية الأزمات وحفظ السلام على المستوى الإقليمي وتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الزيارة دفعة كبيرة في  تعزيز التعاون على المستوى الأمني والمعلوماتي والعسكري؛ للقضاء على الإرهاب الذي أصبح خطراً يهدد البشرية كلها، ووباء انتشر في كل دول العالم، وأعرب عن تفاؤله الكبير بنتائج تلك الزيارة على كافة المستويات. 

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التحرير

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