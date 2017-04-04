إسرائيل تستعين بـ«معتز عبد الفتاح» للدفاع عن نفسها: «العرب قتلوا مليون عربي»

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كتبت صفحة «إسرائيل باللغة العربية» عبر موقع «فيسبوك» منشورًا، اليوم الثلاثاء، بعنوان «إنقاذ الأرواح في اليهودية والإسلام».

قالت الصفحة في منشورها: «ما رأيكم في التطوع في دورة إسعافات منقذة للحياة؟ تقول وصية الله تعالى بأن من أحيا نفسًا واحدة كأنما أحيا الناس جميعًا».

الأمر الذي دفع أحد متابعي الصفحة من العرب إلى كتابة تعليق يقول فيه: «بعيدًا عن التعصب الديني، ولكن الصهيونية أكثر إراقة للدماء، وكم من روح أزهقت تحت قصف صهيوني ومذابح جماعية، دون مراعاة البروتوكولات الدولية التي تحمي عزل وأطفال، فأنتم لم تعطوا فرصة لإحياء وإنقاذ الأرواح، وخير دليل إجهاز جندي صهيوني على جريح فلسطيني أمام مرئ الإعلام».

فردت صفحة «إسرائيل تتكلم العربية» مدافعة عن نفسها بوضع رابط لمقال بعنوان «العرب قتلوا مليون عربي»، كان قد كتبه معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في 8 أبريل 2015، ونشرته جريدة «الوطن».

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وفي مقاله، تحدث عبد الفتاح عن الحروب الأهلية العربية، مشيرًا إلى أن عدد اللبنانيين الذين ماتوا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) نحو 100 ألف، وعدد السوريين الذين ماتوا أثناء قمع نظام حافظ الأسد للإخوان المسلمين في حماة في 1982 نحو 20 ألفًا، وأن الصراعات القبلية في اليمن فى عام 1986 أفضت إلى موت نحو 10 آلاف، وأن عدد القتلى بسبب قمع صدام حسين لرافضي حكمه من الشيعة والكرد (1986- 1989) نحو 100 ألف، وغيرها.