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مدير جديد لدار أيتام ببورسعيد شهدت واقعة اعتداء جنسي

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مدير جديد لدار أيتام ببورسعيد شهدت واقعة اعتداء جنسي مدير جديد لدار أيتام ببورسعيد شهدت واقعة اعتداء جنسي

مصراوي Masrawy

حملة الرقابة الادارية ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن العقيد محمد الجهيني، وكيل مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، تعيين مدير جديد لدار أيتام شهدت أول من أمس الأحد واقعة اعتداء مراهق بالدار جنسيًا على زميل له.

وأشار الجهيني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الرقابة الإدارية تابعت حالة الطفل المجني عليه، كما لفت إلى تغيير عدد من موظفي الدار، وكذلك إيداع كبار السن من الأطفال بعيدًا عن الصغار كإجراء احترازي.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المدعو "م. ع. ز" 16 سنة - أحد نزلاء الدار 15 يومًا على ذمة التحقيقات بناءً على المحضر رقم 782 لسنة 2017 الذي حررته إخصائية بمديرية التضامن الاجتماعي، تتهمه فيه بالاعتداء الجنسي على زميل له يبلغ 12 عامًا.

وبمواجهة المتهم بما نُسب إليه أنكر ارتكابه الواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام وجددت له 15 يومًا على ذمة التحقيقات.​

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