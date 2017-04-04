التعليم تنظم التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير

كتبت- ياسمين محمد:

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، التصفية النهائية لمسابقة المخترع الصغير للمراحل الثلاث على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2016/2017، تحت شعار "قيادات طلابية لإعلاء قيم المواطنة الفعالة"، بالمركز الرئيسي لاتحاد طلاب مدارس مصر، ومن المقرر أن تستمر حتى 7 أبريل المقبل.

وأكد أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، في تصريحات له، أن هذه المسابقة تهدف إلى ترسيخ أسلوب التفكير العلمى لدى الطلاب، ومساعدتهم على ربط المادة العلمية بالبيئة المحيطة، مضيفًا أنه يتم تدريب الطلاب على إنتاج أسلوب البحث العلمى فى مواجهة المشكلات، ورعاية وصقل المخترعين، وتوفير وسائل البحث والاطلاع لديهم، وتذليل الصعوبات التى تواجههم؛ لإعداد جيل من العلماء والباحثين فى المجالات العلمية المختلفة.

وأشار موسى إلى أنه سيتم تقييم الفائزين من خلال مكتب مدير تنمية مادة العلوم، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.