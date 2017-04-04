وزير التعليم: 29 أبريل إجازة من امتحانات المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالالتزام بما ورد بمواعيد الدراسة والامتحانات المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2016/2017، والتأكيد مشددًا على عدم عقد أية امتحانات خلال يوم السبت الموافق 29/4/2017، وبصفة خاصة بالمدارس الكاثوليكية.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على مشاركة الإخوة المسيحين (طلاب، ومعلمين) فى مراسم الاحتفاء والترحيب بقداسة بابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته المرتقبة لمصر.