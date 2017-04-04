​نائب وزير الزراعة: قريبًا سنحقق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور محمد عبدالتواب حسن، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه قريبا سنحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الصفراء وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح المجال أمام الاستثمار في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن مصر لديها عجز كامل في المحاصيل الزيتية، لافتًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي شجعت على اللجوء للمنتجات المحلية وزيادة التعاقدات.

وأشار نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوصول 8 آلاف طلب لتملك أراضي لتملك نصف مليون فدان ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان يتم بحثها بهدف إنهاء الإجراءات، مؤكدا أن العقوبات الرادعة هي السبيل الوحيد لوقف التعديات على الأراضي الزراعية.