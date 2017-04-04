أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​نائب وزير الزراعة: قريبًا سنحقق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء

Google+ Print
​نائب وزير الزراعة: قريبًا سنحقق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء ​نائب وزير الزراعة: قريبًا سنحقق الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد عبدالتواب حسن

كتبت – سحر عزام :

قال الدكتور محمد عبدالتواب حسن، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه قريبا سنحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الذرة الصفراء وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح المجال أمام الاستثمار في استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية.

وأضاف في حوار مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الثلاثاء، أن لديها عجز كامل في المحاصيل الزيتية، لافتًا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي شجعت على اللجوء للمنتجات المحلية وزيادة التعاقدات.

وأشار نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لوصول 8 آلاف طلب لتملك أراضي لتملك نصف مليون فدان ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان يتم بحثها بهدف إنهاء الإجراءات، مؤكدا أن العقوبات الرادعة هي السبيل الوحيد لوقف التعديات على الأراضي الزراعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة