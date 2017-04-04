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مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

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مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مصراوي Masrawy

الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من يقولون بعدم شرعية القوانين الوضعية يستهدفون تكفير الحاكم والمحكومين، من المرفوض القول بإنها مخالفة للدين.

وقال في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن القول بإن الشريعة الإسلامية لا تُطبق في هيّ دعوى باطلة لإبطال القوانين الوضعية، مشيرًا إلى أن الجماعات المتطرفة تريد إسالة الدماء باسم الدين.

وأوضح أن القوانين في مصر كلها تراعي الشريعة، والمعاملات المالية لا تخالف الشريعة وهيّ في الأحوال الشخصية.

وأضاف أن الجماعات المتشددة تستند لعدم شرعية القوانين الوضعية إلى عدم تطبيق الحدود مع أنها لا تمثل سوى 1% من الشريعة، وتدرأ بالشبهات ويصعب تطبيق شروطها.​

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