وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات

كتب محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لاستعراض خطط مواجهة مشاكل النظافة والمرور وعشوائية الاعلانات بمحافظتى القاهرة والجيزة، بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظى القاهرة والجيزة، ونوابهما، ورئيس جهاز التنسيق الحضاري، ورئيسى هيئتي النظافة والتجميل بالمحافظتين، ومسئولى الجهات التنفيذية بالقاهرة والجيزة.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف التعامل مع تلك الملفات بما يحقق صورة أفضل في شوارع المحافظتين حتى يشعر بها المواطن، ووجه بتعميم تجربة نواب المحافظين بجميع المحافظات، لما لها من مردود ايجابى، فضلاً عن العمل على زيادة الجولات من قبل التنفيذيين بمختلف المواقع لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لرفع كفاءة أداء كافة الخدمات، بعيداً عن الاعتماد على التقارير المكتبية.

وأكد وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ برامج عمل على الأرض لمواجهة مشاكل النظافة والمرور وعشوائية الاعلانات، بما يؤدي إلى تحسن ملموس يتمتع بالاستدامة والاستمرارية، وبما يسهم في عودة الانضباط والجمال للشارع وتحقيق سرعة الانتقال من وإلى مختلف الأماكن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تعظيم دور جهاز التنسيق الحضاري من الآن فصاعداً فى كل عمل تقوم به المحليات، مضيفًا أن قواعده ستسرى على كافة الأعمال التي تنفذ بمختلف المناطق.

وحول ملف الإعلانات، قال الوزير إنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم جهاز التنسيق الحضاري وممثلين عن المحافظتين تكون مهمتها مراجعة موقف الاعلانات وعشوائيتها، وذلك بهدف الاتفاق على مجموعة من التوصيات تضمن الوصول لمظهر حضارى يليق بالقاهرة والمدن الكبرى بالمحافظات.