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الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا

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الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا

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الدكتور مصطفى مدبولي

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا عن معدلات سحب كراسات شروط القرعة لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، ومدينة "غرب قنا".

وأفاد التقرير بأنه تم سحب 521 كراسة شروط بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، و267 كراسة شروط بمدينة "غرب قنا"، في يومين.

وقال الوزير "يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بالنسبة لمدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، من فرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، وبالنسبة لمدينة "غرب قنا"، من فرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح ابتداء من الأحد المقبل 9/ 4/ 2017 وحتى يوم الخميس الموافق 27/ 4/ 2017، خلال أيام العمل الرسمية لفرعي البنك المذكورين من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، ويحظر التعامل مع أية جهات أو أفراد خارج البنك، ويسدد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقدا".

وأضاف أنه "سيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقًا لقطع الأراضي والمساحات، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا بحضور الجهات المعنية والرقابية ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بالقرعة العلنية".

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