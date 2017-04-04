وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها"

كتب - عبدالله قدري:

أجرت الهيئة العامة للطرق والكباري وبالتنسيق مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، 3 تجارب تحميل على عدد 2 كوبري بطريق شبرا - بنها الحر الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق (كوبري تقاطع الطريق الدائري مع طريق شبرا/ بنها الحر وكوبري على ترعة الشرقاوية عند الكيلو 2.5).

وقال محمد عز المنسق الإعلامي لوزارة النقل في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه تم إجراء التجارب على الباكيات الخرسانية والمعدنية للكباري للتأكد من السلامة الإنشائية لهذه الكباري، لافتًا إلى أن النتائج أوضحت أن ماتم تنفيذه مطابق للمواصفات القياسية المصرية .

وأشار إلى أن هذه التجارب تدخل ضمن منظومة تأكيد ضبط الجودة للأعمال التي يتم تنفيذها وضمن منظومة الامان على الكباري والطرق بالمشروع.

يذكر أن طريق" شبرا - بنها " الحر يبلغ طوله 40 كم وتبلغ تكلفته 2.5 مليار جنيه ويشمل على 38 كوبري و24 نفقا لعبور السيارات والمشاة ولمنع وجود اي تقاطعات سطحية ويعد من أهم مشروعات الطرق، وسيساهم في تخفيف الضغط المروري على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي الذي تمر عليه نحو 140 ألف سيارة في اليوم، وسيخلق محورا جديدا يربط مباشرة بين الطريق الدائري والطريق الدائري الإقليمي دون الدخول إلى الكتل السكنية المزدحمة.​