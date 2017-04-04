«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

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تعرض قناة الغد الإخبارية، الخميس المقبل، فيلمًا تسجيليًا تحت عنوان "الفقدان.. مصر والحداثة"، الذي يتحدث عن مراحل الحداثة التي تعرضت لها مصر منذ قدوم الحملة الفرنسية، وحتى ثورة 30 يونيو، والذي جاءت بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، وتعرضه شاشة القناة على حلقتين.

الجزء الأول للفيلم يتناول الفترة من قدوم الحملة الفرنسية، وحتى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات على أيدي الجماعات المتطرفة، ليبدأ الجزء الثانى من هذه النقطة وينتهي بثورة 30 يونيو.

ويقول أحمد حسونة، مخرج الفليم، إن الفيلم يتحدث عن مشروع الحداثة، الذي يعتقد البعض أنه بدأ منذ تولي محمد على الحكم، لكن الفيلم يوضح أنه بدأ فعليًا أثناء قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر، وظهرت معالمه في عهد محمد على، الذي أنشأ المؤسسات، ووضع قوانين الدولة، وتصاعدت الحداثة فى مصر حتى عهد الخديوى إسماعيل باشا، إلى أن وقعت مصر في الديون، واحتل الإنجليز الدولة المصرية.

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وأضاف، أن الفيلم يتناول أيضا مرحلة المطالبة بالاستقلال، ثم فترة ثورة 52 وحلم عبد الناصر بعودة مصر الحديثة، الذي أراد أن يُحي المؤسسات من جديد، وأطلق مجانية التعليم، إلى حلم مشروع السد العالى، ثم النكسة وظهور التيارات المتطرفة فى المجتمع المصري، التى أدت فى النهاية إلى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الفيلم يعرض يوم الخميس المقبل، الساعة 10:05 PM بتوقيت القاهرة.