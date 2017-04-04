فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

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قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن حل أزمات المرور وحظر "التوكتوك" أصبح قضية أمن قومي ويجب إصدار تشريع بمنعه، مؤكدًا أن "التوكتوك" هدم الكثير من القيم بالمجتمع.

وأضاف طعيمة، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية لبنى عسل، ببرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" :"يجب أن يكون هناك اتجاه كامل للدوله لإلغائه"، مطالبًا بغلق الباب أمام استيراده نهائيًا.

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وتابع: "الأمر لا يخص وزارة الداخلية بمفردها، يجب أن يتأكد المجتمع أن هناك كارثة تسمى التوكتوك"، موضحا أن هناك قانون صادر عام 2014 بمصادرته، مالم يحصل على ترخيص، ولم يطبق حتى الآن.



