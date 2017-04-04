فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

التحرير

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قال الكاتب الصحفي جمال زايدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصر على الحديث باللغة العربية، خلال لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، والذي تم نقله إعلاميًا، رغم إجادته التحدث بالإنجليزية، منوهًا بأنه خلال تجوله مع ترامب بالبيت الأبيض كان يتحدث بالإنجليزية.

وأضاف زايدة، خلال لقائه بالإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"السيسي أصر أنه يتكلم بلغة بلده اللغة العربية، رغم أن الرئيسين السابقي أنور السادات وحسني مبارك كانا يتحدثان الإنجليزية مع رؤساء أمريكا في جميع الأحاديث الرسمية".