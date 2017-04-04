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رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون

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رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون رئيس نادي الجزيرة عن حريق صالة الجمباز: ليس ضخمًا كما يتداولون

التحرير

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قال اللواء عصام عباس رئيس نادي الجزيرة، تعليقًا على الحريق الهائل الذي شب في صالة الجمباز بالنادي، أن بها مواد قابلة للاشتعال، موضحا أن المعمل الجنائي يواصل عمله للتعرف على أسباب نشوب الحريق.

وأكد عباس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالروقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" "أنه ليس هناك أي إصابات أو وفيات نتيجة الحريق، ووزارة الداخلية استجابت بشكل سريع، وأنقذت الموقف بعدما دفعت بـ 8 عربات إطفاء لإنقاذ الموقف.

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وتابع: "الحريق ليس ضخمًا كما يتداولون، ولدينا أنظمة للتعامل مع الحرائق ولكن طبيعة الأجهزة بصالة الجمباز قابلة للاشتعال، وذلك تسبب في اشتعالها بسرعة.

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التحرير

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