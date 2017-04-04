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الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

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الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

مصراوي Masrawy

عبدالفتاح

القاهرة - مصراوي

نظم العشرات من أعضاء الجالية المصرية بأمريكا، اليوم الثلاثاء، وقفة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تواجده داخل مقر الكونجرس.

ووصل السيسي، إلى مبنى الكونجرس، لمقابلة رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نونز.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم، بتوقيت واشنطن إلى مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس)، حيث يعقد أكثر من لقاء يبدأها بديفيد نونز رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة، يعقبه لقاء مع إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بحضور 25 من أعضاء اللجنة، ثم يلتقي بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي.​

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