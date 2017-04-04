فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب

كتبت - نرمين الجلاد:

قدمت فتاة أردنية على خطة جرئية، بعدما قامت بالموافقة على أخذ مهرها درهما ومؤخرها درهما أيضاً، واستغنت عن الذهب في مقابل الزواج من رجل بمعني الكلمة.

ولم تتلقى الفتاة التي تقيم في الإمارات، الدعم من والدها فقط، ولكن من والدتها التي قالت بحسب صحيفة "البيان" "ابنتي لا تقدر بثمن، ونريد لها حياة سعيدة وهانئة ومستقرة مع زوجها مستقبلاً، وندرك تماماً حجم الضغوطات التي تقع على عاتق الشباب هذه الأيام، لذا كان لابد من التخفيف والمراعاة والتسهيل، لا سيما وإننا لا نريد لابنتنا أن تتحمل لاحقاً التبعات السلبية للجوء زوجها إلى البنوك والديون من أجل دفع المهر وتكاليف حفل الزفاف."

وبسؤالها عن ردة فعل العريس وعائلته، أضافت أنها كانت في غاية الرقي والاحترام، وقالت: كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، وبالرغم من تقدير والدة العريس لموقفنا إلا أنها بادرت بتقديم مبلغ مالي لشراء كافة مستلزمات العروس، كما قدم العريس هدايا قيمة لعروسه.

ونصحت والدة العروسة الأهالي قائلة " كثير من العائلات تظن أن طلب مبالغ خيالية مهراً لبناتهم ومبالغ أخرى مماثلة للمؤخر، يعكس علو شأنهم ومكانتهم، ولكنهم يغفلون عن أن مراعاة ظروف الشباب المتقدمين للزواج، يعكس كرم أخلاقهم."