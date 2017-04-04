أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب

Google+ Print
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب

مصراوي Masrawy

فتاة تتزوج بـ"درهم واحد"

كتبت - نرمين الجلاد:

قدمت فتاة أردنية على خطة جرئية، بعدما قامت بالموافقة على أخذ مهرها درهما ومؤخرها درهما أيضاً، واستغنت عن الذهب في مقابل الزواج من رجل بمعني الكلمة.

ولم تتلقى الفتاة التي تقيم في الإمارات، الدعم من والدها فقط، ولكن من والدتها التي قالت بحسب صحيفة "البيان" "ابنتي لا تقدر بثمن، ونريد لها حياة سعيدة وهانئة ومستقرة مع زوجها مستقبلاً، وندرك تماماً حجم الضغوطات التي تقع على عاتق الشباب هذه الأيام، لذا كان لابد من التخفيف والمراعاة والتسهيل، لا سيما وإننا لا نريد لابنتنا أن تتحمل لاحقاً التبعات السلبية للجوء زوجها إلى البنوك والديون من أجل دفع المهر وتكاليف حفل الزفاف."

وبسؤالها عن ردة فعل العريس وعائلته، أضافت أنها كانت في غاية الرقي والاحترام، وقالت: كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لهم، وبالرغم من تقدير والدة العريس لموقفنا إلا أنها بادرت بتقديم مبلغ مالي لشراء كافة مستلزمات العروس، كما قدم العريس هدايا قيمة لعروسه.

ونصحت والدة العروسة الأهالي قائلة " كثير من العائلات تظن أن طلب مبالغ خيالية مهراً لبناتهم ومبالغ أخرى مماثلة للمؤخر، يعكس علو شأنهم ومكانتهم، ولكنهم يغفلون عن أن مراعاة ظروف الشباب المتقدمين للزواج، يعكس كرم أخلاقهم."

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل