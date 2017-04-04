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ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر

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ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر

مصراوي Masrawy

ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

ضبطت وحدة مباحث مركز إسنا جنوبي الأقصر، اليوم الثلاثاء، 44 قطعة يشتبه في أثريتها، حوزة عامل بقرية الشغب.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء عصام الحملي، إخطارًا من اللواء ذكي مختار، مدير إدارة البحث، بمعلومات تلقاها المقدم محمد الطيب، رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وارمنت عن عامل باليومية في منطقة الشغب دائرة مركز إسنا، بحوزته قطعًا أثرية يتجر بها بحثًا عن الثراء السريع.

داهمت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد العيوطي، رئيس مباحث المركز، رفقته النقباء فخر الدين حميدة ومحمد سعد ومحمد عبد الرؤوف وحسام سالمان ضباط وحدة المباحث، منزل "سيد. أ. م" 55 سنة - عامل باليومية، مقيم بقرية الشغب، وبحوزته 44 قطعة يشتبه في أثريتها.

وتضمنت القطع المضبوطة 4 تماثيل كبيرة الحجم متكاملة، و 14 تمثالاً صغير الحجم متكامل، وعمود صغير، و6 رؤوس، و3 أواني، و3 أساور، وتابوت صغير به 3 تماثيل وقطع صغير أخرى غير متكاملة.

حرر محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

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