لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون

جنيف - (أ ش أ)

أعربت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عن إدانتها القوية للهجوم على بلدة خان شيخون جنوبي محافظة إدلب بسوريا الذي بحسب التقارير الواردة أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين.

وقالت اللجنة - في بيان في جنيف اليوم الثلاثاء - إن الصور الواردة تظهر أعدادًا من الضحايا المدنيين، من بينهم أطفال، مشيرة إلى أن التقارير التي تشير إلى أن الهجوم كان بالسلاح الكيماوي مقلقة للغاية، منوهة بأنها تقوم بالتحقيق حاليًا في الظروف المحيطة بهذه الهجمة، بما فيها استخدام السلاح الكيماوي، وما تلى ذلك من تقارير حول قصف مرفق طبي كان يعالج المصابين.

وأضافت لجنة التحقيق أن استخدام السلاح الكيماوي وكذلك استهداف المراكز الطبية هي أفعال ترقى لتكون جرائم حرب وتشكل انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان الدولي، لافتا إلى أن مجلس الأمن قد مرر عدة قرارات خاصة بالتحقيق في الحوادث التي تشمل ادعاءات باستخدام الأسلحة الكيماوية وبتحديد المسؤولين عن هذه الحوادث.

وفي السياق، أكدت اللجنة أنه يجب إعطاء الدعم الكامل فيما يتعلق بالتحقيق بمثل هذه الحوادث لكل من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ولجنتها لتقصي الحقائق العاملة حاليا داخل سوريا، وكذلك اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق حول سوريا، مشددة على ضرورة أن يتم محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.