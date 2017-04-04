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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

مصراوي Masrawy

الأسلحة الكيميائية

سول - (أ ش أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كوريا الشمالية إلى انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية جو جون هيوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو بعثا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو، لدعوة كوريا الشمالية إلى انضمامها إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاءت هذه الخطوة وسط بروز استخدام الأسلحة الكيميائية كقضية رئيسية في المجتمع الدولي في أعقاب اغتيال كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فبراير الماضي باستخدام غاز الأعصاب.

وقدرت كوريا الجنوبية بأن بيونج يانج تملك ما بين 2,500 طن و5 ألاف طن من الأسلحة الكيميائية وفقا للتقرير الدفاعي 2016 الذي أعدته وزارة الدفاع بسول.

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