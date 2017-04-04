حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

شيماء مصطفى

عثر أطباء في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالسعودية على لمبة كهربائية في بطن عامل آسيوي يبلغ من العمر 21 عاما.

وكشف الأطباء عن المدة التي بقيت اللمبة في بطن المريض من خلال فحص خاص، تبين خلاله أنها موجودة منذ أكثر من عشر سنوات، حسب موقع sputniknews.

وأعلن الأطباء أن المريض قدم إلى المشفى بعد أن شعر بحالة من الغثيان والإعياء الشديد، بالإضافة إلى الحرارة المرتفعة، فتبيّن للأطباء وجود جسم غريب في بطنه.

واستغرقت عملية إزالة اللمبة حوالى الساعة و15 دقيقة بمشاركة طاقم طبي مختص، الذي أنهى العملية بنجاح تام.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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