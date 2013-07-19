الملكة Elizabeth غاضبة من Kate Middleton لأنّها لم تلد بعد

تشعر ملكة بريطانياElizabeth بالغضب من دوقة كامبردج Kate Middleton الحامل، لأنّها لم تلد في الوقت المحدّد، وهو ما أخّر ذهابها في عطلة. ونقلت الصحف البريطانية أنّ الملكة أصدرت هذا الأمر الغاضب أثناء لقائها حشداً من الناس، تجمّع لاستقبالها حين زارت مقاطعة "كمبريا" في شمال غرب إنجلترا. وأضافت أنّ تلميذة مدرسة عمرها 10 سنوات تُدعى، فاي باتي، سألت الملكة البالغة من العمر 87 عاماً ما إذا كانت ترغب في أن تضع دوقة كامبردج مولوداً ذكراً أم أنثى، فأجابتها بأنّ "جنس المولود لا يهمّ، لكنّها ترغب بشكل كبير في أن تضع مولودها، لأنّها تنوي الذهاب في عطلة خلال وقت قصير". يذكر أنّ دوقة كامبردج Kate Middleton كان من المتوقع لها أن تضع مولودها الأوّل في 13 تموز/يوليو الحالي، لكنّها جعلت الملكة تنتظر إلى جانب الكثير من المهتمّين في جميع أنحاء العالم حتى نهاية الشّهر لرؤية الطفل الملكيّ الجديد.