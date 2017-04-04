رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة

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أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بشدة القصف بالغازات السامة الذي استهدف مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي في سوريا اليوم، والذي أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

وشدد السلمي، على أن هذه الجريمة بشعة ولا يمكن تبريرها، وهي مدانة وتتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني، داعيا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف هذه المجازر المروعة وحقن دماء الأشقاء السوريين واتخاذ ما يلزم من تدابير تضمن محاسبة المسؤولين والمنفذين والداعمين والمتورطين في هذه الجرائم.

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وأكد أن الضمير الإنساني يدعو لاتخاذ خطوات جادة وفاعلة على أرض الواقع؛ لحماية الشعب السوري، الذي أصبح يعيش مآسي القتل والتدمير والتهجير، وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره الحقيقي والإنساني؛ لوقف هذه المجازر البشعة المستمرة.