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السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد

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السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد السجيني: لا مبرر لتأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد

التحرير

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قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت منذ فترة من قانون الإدارة المحلية الجديد، وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة بالجلسة العامة بدور الانعقاد الحالى، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر لتأجيل نظر القانون، في دور الانعقاد الحالي.

وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الربط بين الانتخابات المحلية والقانون أمر ليس في محله، خاصة أن المواد المتعلقة بالانتخابات في القانون لا تتجاوز 14%، فيما ترتبط 86% من مواد القانون بمنظومة الإدارة المحلية وتحديثها.

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وأوضح أن المشرع الدستوري ألزم البرلمان بنصوص واضحة لا تقبل اللبس أو التأويل، منها المادة 178، التي تحدثت عن الموازنات المالية المستقلة للوحدات المحلية، وأيضا نص المادة 176 التي تحدثت عن جدول زمني لنقل هذه الموازنات، منوهًا بأن اللجنة ترى وجوب وإلزام إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي، وفقا لهذه المواد، حتى تتمكن وزارة المالية والتخطيط والإدارة المحلية من تدريب كوادرها والعاملين بها، وفق الرؤية الجديدة بالموازنات المستقلة.

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التحرير

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