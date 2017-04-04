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برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها

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برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها برلمانى: الدول المتقدمة جعلت التعليم أهم أولوياتها

التحرير

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قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن العملية التعليمية في أهم أركان بناء الدولة التي يأمل الناس فيها، فالتعليم الحاضنة الكبرى للمبدعيين، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية، جعلت التعليم أهم أولاويتها، فالتعليم كان أساس نهضتها، حتى لو لم تمتلك من الثروات الأخرى شيئًا مثل اليابان.

وأضاف عبد العزيز، خلال مشاركته في المهرجان السنوي لختام الأنشطة التربوية الطلابية بإدارة البساتين ودار السلام، أن الاهتمام بتطوير العملية التعليمية برمتها يكون عبر عدة محاور، بداية من المعلم القدوة إلى الاهتمام بالمناهج، مرورًا بالتلميذ كمتلقي، وأخيرًا المباني المدرسية؛ لأجل أن يحيا الطالب حياة أدميه كريمة، ويشعر بذاته الإنسانية، وأشار إلى أن التعليم أهم ركن في بناء الدولة، مطالبًا بضرورة تكاتف جهود والبرلمان للنهوض بالتعليم.

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وشارك في المهرجان السنوي لختام الأنشطة التربوية الطلابية بإدارة البساتين ودار السلام، فاطمة خضر مديرة مديريه التربية والتعليم بالقاهرة، ومدير الادارة التعليمية أحمد عبدالمعطي، وعدة مدارس من الادارة مدرسة عاطف السادات وروضة عمربن عبدالعزيز ومودرن اسكول واسماء بنت ابي بكرو زهرة السلام و مدرسة الخليل ومدرسة مصطفي كامل ومدرسة طلعت حرب ومدرسة أحمد زويل ومدرسة الشيخ.

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التحرير

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