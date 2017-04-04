«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى

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قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدول العظمى مثل روسيا وبريطانيا وألمانيا لم تستطع أن تحمي مواطنيها من غدر العمليات الإرهابية، رغم تميزها بقدرات لوجستية، ما يؤكد أن الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى.

وأضاف الغول، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن التفجير الإرهابي في مدينة سان بطرسبورج كانت على بعد خطوات من الرئيس الروسي بوتين، أي في دائرة تأمين الرئيس التي ترتقي إلى أعلى مستوى تأمين لهذه الدائرة والمدينة المتواجد بها الرئيس، وتستنفر جميع المستويات الأمنية، مما ينبئ عن قصور أمني شديد.

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وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه لا يستطيع أن يتناسى العديد من اللجان الأمنية الروسية التي قطعت الطريق ما بين موسكو والقاهرة ذهابًا وإيابًا، لتقييم الوضع الأمني المصري وعدم الرضاء الكامل عن المستوي الأمني في مصر تمهيدًا لعودة السياحة الروسية والاعتراض على القدرة الأمنية المصرية المؤمنة للأفواج السياحية الروسية.

وأكد أن الدول العظمة والكبرى تتميز بقدرات لوجيستية أمنية هائلة لها موازنات مالية ضخمة لتعزيز الأمن، ومع ذلك لم تستطع أي منها أن تحمي مواطنيها، مضيفًا على العكس نرى جهاز الأمن المصري الذي لا يزال في مرحلة التعافي، ومع ذلك استطاع أن يمنع العديد من العمليات الإرهابية في أقصر وقت أمني ممكن، رغم قلة الإمكانيات اللوجستية والمادية الداعمة له.