أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى

Google+ Print
«حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى «حقوق الإنسان» بالبرلمان: الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدول العظمى مثل روسيا وبريطانيا وألمانيا لم تستطع أن تحمي مواطنيها من غدر العمليات الإرهابية، رغم تميزها بقدرات لوجستية، ما يؤكد أن الإرهاب لا يعرف دولا كبرى أو صغرى.

وأضاف الغول، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن التفجير الإرهابي في مدينة سان بطرسبورج كانت على بعد خطوات من الرئيس الروسي بوتين، أي في دائرة تأمين الرئيس التي ترتقي إلى أعلى مستوى تأمين لهذه الدائرة والمدينة المتواجد بها الرئيس، وتستنفر جميع المستويات الأمنية، مما ينبئ عن قصور أمني شديد.

شاهد أيضا

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أنه لا يستطيع أن يتناسى العديد من اللجان الأمنية الروسية التي قطعت الطريق ما بين موسكو والقاهرة ذهابًا وإيابًا، لتقييم الوضع الأمني المصري وعدم الرضاء الكامل عن المستوي الأمني في تمهيدًا لعودة السياحة الروسية والاعتراض على القدرة الأمنية المصرية المؤمنة للأفواج السياحية الروسية.

وأكد  أن الدول العظمة والكبرى تتميز بقدرات لوجيستية أمنية هائلة لها موازنات مالية ضخمة لتعزيز الأمن، ومع ذلك لم تستطع أي منها أن تحمي مواطنيها، مضيفًا على العكس نرى جهاز الأمن المصري الذي لا يزال في مرحلة التعافي، ومع ذلك استطاع أن يمنع العديد من العمليات الإرهابية في أقصر وقت أمني ممكن، رغم قلة الإمكانيات اللوجستية والمادية الداعمة له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة