بدء حملة لاستخراج الأوراق الثبوتية لسكان شمال سيناء

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أعلن المجلس القومس للسكان، بدء حملة بجميع القرى بمحافظة شمال سيناء، لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد رسميا فى أوراق الدولة، على أن تقدم الحملة خدمة تسجيل ساقطى القيد لجميع أبناء المحافظة من الأطفال وكبار السن، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، داخل قاعة مجلس مدينة بئر العبد.

وكانت نوال سالم، مدير فرع المجلس بالمحافظة، قد طالبت المواطنين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين في مدينة العريش والقرى التابعة، بالتوجه إلى فرع المجلس فى شارع الجيش بالعريش لتسجيل البيانات، وإعداد الأوراق المطلوبة للتسجيل قبل موعد انطلاق الحملة، واستمر ذلك خلال الأيام الماضية.

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وأضافت سالم، أن الهدف هو مساعدة المواطنين على استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للمواطنين، بدءا من توثيق حالات الزواج القبلي، واستخراج وثائق القيد لساقطى القيد وغيرها، وذلك بدعم من محافظة شمال سيناء ومجالس المدن، ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.