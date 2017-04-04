أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

Google+ Print
هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصفت نادية هنري، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح  ونظيره الأمريكي دونالد بالتاريخي.

وقالت هنري، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء يليق بحجم وقيمة دولة مثل ، ويعكس التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأمريكية في ظل إدارة ترامب.

وأضافت أن الاستقبال الحافل من قبل الرئيس الأمريكي للسيسى يثبت أن أمريكا مدركة جيدًا لأهمية مصر، وثقلها الإقليمي، لافتة إلى أن ترامب حرص على استخدام ألفاظ تثبت مدى تقديره للسيسي ورغبته في توطيد العلاقات بين مصر وأمريكا، حيث أكد ترامب أن مصر والولايات المتحدة لديهما عدوا مشتركا، لافتا إلى أهمية العمل معا من أجل التغلب على الإرهاب والتطرف.

وأوضحت أن الرسالة الأبرز في هذا اللقاء هي التعاون على محاربة الإرهاب، وأن ترامب حرص على تكرارها خلال اللقاء لأنه يدرك جيدًا الدور الإقليمي الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذه القضية.

شاهد أيضا

وأشارت إلى أن أهمية اللقاء بين السيسي وترامب ترجع إلى أنه فرصة قوية لدفع وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وأن هذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى تحسن في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاستراتيجي وإزالة الآثار الناجمة عن المواقف المتعنتة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر من تعليق للمساعدات العسكرية.

وقالت إن هذه الزيارة ستجعل مصر القوى الأقليمية الأولى في الشرق الأوسط، وتوقعت أن التعاون بين مصر وأمريكا خلال الفترة المقبلة لن يقتصر على الجانب السياسي فقط، وإنما سيكون لهذه الزيارة أثر إيجابي بالغ الأهمية في الجانب الاقتصادي وفى ضخ مزيد من الاستثمارات الأمريكية داخل مصر.

وتوقعت أن يكون هناك تحرك واضح بعد انتهاء الزيارة من قبل إدارة ترامب لإعلان دعمها وتأييدها لمصر في حربها على الإرهاب، كما أن اللقاء سيدفع حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة