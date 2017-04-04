هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

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وصفت نادية هنري، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بالتاريخي.

وقالت هنري، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن اللقاء يليق بحجم وقيمة دولة مثل مصر، ويعكس التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأمريكية في ظل إدارة ترامب.

وأضافت أن الاستقبال الحافل من قبل الرئيس الأمريكي للسيسى يثبت أن أمريكا مدركة جيدًا لأهمية مصر، وثقلها الإقليمي، لافتة إلى أن ترامب حرص على استخدام ألفاظ تثبت مدى تقديره للسيسي ورغبته في توطيد العلاقات بين مصر وأمريكا، حيث أكد ترامب أن مصر والولايات المتحدة لديهما عدوا مشتركا، لافتا إلى أهمية العمل معا من أجل التغلب على الإرهاب والتطرف.

وأوضحت أن الرسالة الأبرز في هذا اللقاء هي التعاون على محاربة الإرهاب، وأن ترامب حرص على تكرارها خلال اللقاء لأنه يدرك جيدًا الدور الإقليمي الذي يمكن أن تلعبه مصر في هذه القضية.

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وأشارت إلى أن أهمية اللقاء بين السيسي وترامب ترجع إلى أنه فرصة قوية لدفع وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وأن هذه العلاقات يمكن أن تؤدي إلى تحسن في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الاستراتيجي وإزالة الآثار الناجمة عن المواقف المتعنتة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه مصر من تعليق للمساعدات العسكرية.

وقالت إن هذه الزيارة ستجعل مصر القوى الأقليمية الأولى في الشرق الأوسط، وتوقعت أن التعاون بين مصر وأمريكا خلال الفترة المقبلة لن يقتصر على الجانب السياسي فقط، وإنما سيكون لهذه الزيارة أثر إيجابي بالغ الأهمية في الجانب الاقتصادي وفى ضخ مزيد من الاستثمارات الأمريكية داخل مصر.

وتوقعت أن يكون هناك تحرك واضح بعد انتهاء الزيارة من قبل إدارة ترامب لإعلان دعمها وتأييدها لمصر في حربها على الإرهاب، كما أن اللقاء سيدفع حركة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.