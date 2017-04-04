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محافظ القاهرة يرد: هذه حقيقة مذبحة الأشجار في «الميرلاند»

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محافظ القاهرة يرد: هذه حقيقة مذبحة الأشجار في «الميرلاند» محافظ القاهرة يرد: هذه حقيقة مذبحة الأشجار في «الميرلاند»

التحرير

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قال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وجَّه بالعمل على موضوعات النظافة والمرور وتراخيص البناء والإعلانات في العاصمة.

وأضاف المحافظ، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء؛ أنه تم عمل إشارات إلكترونية للمرور في 5 أحياء، وسيتم عمل المزيد لتحسين المرور في العاصمة، مؤكدًا أن القاهرة لها مقومات لتنفيذ هذا مثل الكباري والطرق والأنفاق.

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وتابع: "فيما يخص موضوع التراخيص، هناك تعاونً مع التنمية المحلية لتنتهي تراخيص البناء خلال 37 يومًا"، نافيًا ما تردد حول مذبحة أشجار في حديقة الميرلاند، وأوضح أن هناك تطويرًا في الحديقة حاليًا، والأشجار لم تمس، كما تم تشكيل لجنة لضمان عدم وجود مشكلات في التطوير.

واختتم المحافظ  تصريحه، بإعلان صرف مكافآت شهرية للعاملين الذين يجيدون العمل، مؤكدًا أن العاصمة سيعود لها بريقها قريبًا.

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التحرير

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