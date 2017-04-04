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رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

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رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

التحرير

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قال النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إن كافة الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية تترقب الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح لواشنطن حاليا.

وأضاف، يوسف، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هناك حفاوة إعلامية بالسيسي، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة تمامًا بمصر، وبالأحداث المتلاحقة التي تجري بالشرق الأوسط ويهمها سماع الرؤية المصرية في العديد من الملفات سواء قضايا الإرهاب أو الملف الفلسطيني أو السوري أو تطورات الأوضاع في ليبيا.

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وشدد على أن الأهداف الملحة بين البلدين، في مقدمتها الروئ المشتركة بخصوص الإرهاب، والتعاون الاقتصادي والعسكري بين الدولتين تؤكد على الأهمية القصوى للزيارة وفعالياتها.

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